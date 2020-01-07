الصحف الإسبانية: غاريث بايل مطلوب في الدوري الأميركي

أكدت تقارير إسبانية أن أيام نجم ريال مدريد غاريث بايل، في سانتياغو بيرنابيو، باتت معدودة وسط اهتمام من قبل ناديين في الدوري الأميركي بضمه.

وارتبط الويلزي خلال موسم الانتقالات الصيفي الماضي بالرحيل عن الملكي والانتقال إلى الدوري الصيني، لكن ذلك لم يتم في النهاية.

ورغم بقاء بايل مع ريال مدريد إلا أن التكهنات بشأن مستقبله لم تتوقف في ظل الانتقادات العديدة التي يتعرض لها بسبب كثرة إصاباته وسوء مستواه وتصرفاته المثيرة للجدل.

وقالت صحيفة "ذا سن" الإنجليزية، نقلاً عن شبكة "eldesmarque" الإسبانية، أن بايل قد يرحل قريباً عن ريال مدريد صوب إنتر ميامي أو لوس أنجيليس غالاكسي.

وأشارت إلى أن جناح توتنهام السابق منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري الأميركي حيث يستطيع التحدث هناك باللغة الإنجليزية بحرية، كما أنه لن يعاني من الضغط الإعلامي الذي واجهه في إسبانيا.

وأوضحت أن إنتر ميامي قد يكون الوجهة الأقرب لبايل، لكنه سيضطر في تلك الحالة إلى الانتظار 6 أشهر حتى يتمكن من الانضمام إلى هذا الفريق رسمياً.