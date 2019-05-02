الصحف الإسبانية: ميسي "الملحمي" يحطم ليفربول

منشور 02 أيّار / مايو 2019 - 10:32
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

تصدر نجم برشلونة ليونيل ميسي عناوين الصحف الإسبانية، بعدما وضع فريقه على طريق بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيل هدفين في مرمى ليفربول خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3-0، في ذهاب نصف النهائي.

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "خطوة عملاقة"، مضيفة: "برشلونة عانى، لكنه حقق انتصاراً رائعاً، سيسمح له بحسم التأهل لنهائي دوري الأبطال من ملعب آنفيلد".

وكتبت أيضاً: "افنتح (لويس) سواريز التسجيل، وسجل ميسي الملحمي هدفين آخرين، والثاني جاء من ركلة حرة رائعة، وهو الهدف الـ 600 له مع برشلونة".

بدورها، كتبت "سبورت": "النشوة"، متابعة: "برشلونة يضع قدماً في نهائي الأبطال، في مباراة مذهلة لميسي".

وأضافت: "إيكر كاسياس يستعيد وعيه من الأزمة القلبية التي تعرض لها".

وطمأن حارس مرمى بورتو المخضرم كاسياس عشاقه، بعدما دخل المستشفى بشكل طارئ بسبب أزمة قلبية.

أما "ماركا"، فكتبت: "عانى كاسياس من أزمة قلبية، وتحطمت معه قلوبنا".

وتابعت: "ريال مدريد وتشيلسي يتفقان على الانتظار لبعض الأسابيع بشأن إيدين هازارد، حتى ينتهي هذا الموسم".

وأكملت: "ميسي يحطم ليفربول الكبير، ويقود برشلونة للانتصار في كامب ناو".

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Via SyndiGate.info


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