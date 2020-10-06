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الصحف الإيطالية تشيد بتصدر ميلان للدوري

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 02:41
لياو (يمين) يقود الروسونيري لانتصاره الثالث على التوالي
لياو (يمين) يقود الروسونيري لانتصاره الثالث على التوالي

أشادت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالي بالبداية الجيدة لميلان في السيري آ هذا الموسم بعد مرور ثلاث مراحل.

وتمكن زملاء اسماعيل بن ناصر من تحقيق الفوز الثالث على التوالي هذه المرة على سبيتزيا بثلاثية نظيفة.

وتناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من رافاييل لياو (هدفان)، وتيو هيرنانديز.

وعنونت الصحيفة: «قمة... عرض من لياو وتيو».

وتصدر ميلان الترتيب رفقة أتالانتا بعد فوز النيراتزوري على ضيفه كالياري بخمسة أهداف لاثنين.

يذكر أن ميلان خسر جهود نجمه الأول زلاتان إبراهيموفيتش مؤخراً بعد إصابته بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يعود لقيادة الفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

 

Via SyndiGate.info


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