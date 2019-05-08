الصحف البريطانية تتغنى بـ "معجزة" ليفربول

تغنت الصحف البريطانية الصادرة، صباح الأربعاء، بالعودة التاريخية التي حققها ليفربول أمام نظيره برشلونة، وذلك بعد أن حقق الأول فوزاً تاريخياً برباعية نظيفة تجاوز بها هزيمة الذهاب بثلاثية دون رد، أهلته للنهائي الذي سيواجه فيه المتأهل من مباراة أياكس أمستردام وتوتنهام اليوم.

وعنونت صحيفة "غارديان": "معجزة ليفربول إلى النهائي بعد عودة تاريخية'، واصفة المباراة بأنها معجزة تاريخية كروية.

فيما عنونت "دايلي ميرور" "معجزة آنفيلد"، مشيرة إلى أن ما حدث أمس في معقل ليفربول كان غير متوقع، ويعتبر حدثاً فريداً في تاريخ كرة القدم.

أما "دايلي إكسبريس" فكتبت "أعظم عودة على الإطلاق"، فيما عنونت "دايلي ستار": "رجال كلوب أغرقوا برشلونة"، في إشارة إلى مدرب ليفربول وصانع معجزتها يورغن كلوب.