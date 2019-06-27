الظاهرة رونالدو: ميسي ضحى من أجل الأرجنتين

وجه الأسطورة البرازيلية رونالدو رسالة الى النجم ليونيل ميسي، بمناسبة عيد ميلاده، تمنى فيه له العيش سعيداً والاستمرار في ملاعب كرة القدم.

جاء ذلك خلال مقابلة صحيفة "ماركا" الاسبانية حيث قال اللاعب السابق الملقب بـ "الظاهرة" لميسي: "العب كرة القدم بقية حياتك، أعتقد أن العالم كله يستمتع بمشاهدة ليو".

وعن الفارق بين ما حققه ميسي مع برشلونة، وما حققه مع منتخب الأرجنتين، قال رونالدو: "أعتقد أن هذا النوع من المقارنات غير مقبول.

"في برشلونة يتدرب مع زملائه بشكل يومي، يُسمح له أن يكون أكثر استرخاءً ويستطيع أن يطور مستواه بشكل كبير.

"أنا مقتنع بأن ميسي يريد الفوز بشيء مع المنتخب الأرجنتيني، وأنه سيبذل قصارى جهده لجعل ذلك ممكناً".

وأكمل رونالدو: "ميسي يبلغ من العمر 32 عاماً، وكان بإمكانه رفض المشاركة في كوبا أميركا، والذهاب في عطلة، لكنه ضحى براحته من أجل مساعدة منتخب بلاده على التتويج باللقب".