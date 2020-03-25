الظاهرة رونالدو يختار تشكيلته المثالية ويستبعد نيمار وكريستيانو

اختار الأسطورة البرازيلية رونالدو دي ليما التشكيل المثالي بالنسبة له عبر التاريخ لأفضل نجوم كرة القدم.

وشهد التشكيل غياب مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، فيما ظهر الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي ودييغو أرماندو مارادونا، إضافة للكثير من الخيارات المثيرة.

فيما يلي التشكيل:

لحراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي بوفون.

لخط الدفاع: البرازيليان كافو وروبرتو كارلوس والإيطاليان باولو مالديني وفابيو كانافارو.

لخط الوسط: الفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي أندريا بيرلو والأرجنتيني دييغو مارادونا.

لخط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيليين بيليه ورونالدو.