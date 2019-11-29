العراق يفوز على الإمارات ويتأهل لنصف نهائي خليجي 24

حقق منتخب العراق فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في إطار لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج 24 المقامة في قطر.

جاء الهدفان في الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل علاء عباس في الدقيقة 6، فيما جاء الهدف الثاني من رأسية القائد علاء عبد الزهرة في الدقيقة 37.

بهذه النتيجة، حسم منتخب العراق تأهله من مجموعته لنصف النهائي، بعدما وصل رصيده إلى 6 نقاط، جاءت من فوزه اليوم، وفوزه في المباراة الأولى على قطر، ويتبقى له مباراة أخيرة أمام نظيره اليمني غير مؤثرة، فيما تجمد رصيد منتخب الإمارات عند 3 نقاط من الفوز في المباراة الأولى على اليمن.