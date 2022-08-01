العروض تنهال على عمر السومة

كشفت تقارير خلال الساعات الأخيرة عن وصول عدة عروض قد تجبر النجم الدولي السوري عمر السومة على الرحيل عن الأهلي السعودي.

ومع أن عقد صاحب الـ 33 عاماً مع العملاق السعودي يمتد لموسمين آخرين، إلا أن عدة أندية خليجية ترغب بضمه إلى صفوفها.

من هي الأندية المهتمة بخدمات عمر السومة ؟

قالت "الرياضية" أن المهاجم السوري المخضرم تلقى عروضاً من القادسية الكويتي والجزيرة الإماراتي والعربي القطري الذي يقال أنه قدم 7 ملايين ريال لضمه.

كما أشار موقع "مصر اليوم" إلى أن السومة مطلوب أيضاً من المصري البورسعيدي.

يذكر أن النجم السوري انتقل إلى الأهلي السعودي قادماً من القادسية الكويتي في عام 2014