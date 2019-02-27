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العطية بطلاً لرالي قطر الصحراوي

العطية بطلاً لرالي قطر الصحراوي
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نشر 27 شباط/فبراير 2019 - 17:06 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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ناصر العطية
ناصر العطية

ظفر ناصر صالح العطية ببطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (كروس كانتري 2019) بلقبه السادس في رالي قطر الصحراوي الدولي، أولى جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة، الذي جرت منافساته على مدار خمسة أيام واختتم أمس بمشاركة 28 فريقاً يمثلون 19 دولة.

وأنهى العطية بصحبة ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل، الرالي في صدارة الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 13.18.44 ساعة، وبفارق 11.10 دقيقة عن أقرب منافسيه السائق السعودي يزيد الراجحي بصحبة ملاحه الألماني ديرك فون زيتزفيتز صاحب المركز الثاني بزمن إجمالي قدره 13.29.54 ساعة.

وحصل العطية على لقب رالي قطر خمس مرات منذ دخوله إلى أجندة البطولة العالمية عام 2012، منها أربع مرات متتالية أعوام 2014، 2015، 2016، 2018، بجانب حصد اللقب للمرة الأولى عام 2012.

واحتل الروسي فلاديمير فاسيلييف بصحبة ملاحه ومواطنه قسطنطين زيلتسوف المركز الثالث بزمن إجمالي قدره 14.14.32 ساعة، فيما جاء السائق السعودي ياسر السعيدان بصحبة ملاحه الفرنسي لوران ليشلوشتر في المركز الرابع بزمن إجمالي 14.52.42 ساعة.

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