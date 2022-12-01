العويران: شراكة سعودية قطرية لشراء ليفربول

كشف الأسطورة السعودية سعيد العويران في حوار مع قناة "المحور" المصرية عن وجود شراكة سعودية قطرية تخطط لشراء نادي ليفربول الإنجليزي.

وتؤكد هذه التصريحات التقارير التي نقلتها صحيفة "مايل أون سنداي" البريطانية والتي كشفت فيها عن رغبة تحالف قادم من الشرق الأوسط في شراء النادي الإنجليزي من مجموعة "فينواي" المالك الحالي يوم الأحد المنصرم.

وتوقع خبراء أن تتجاوز قيمة الصفقة بحال حدوثها حاجز الـ 5 مليارات دولار.

العويران يؤكد وجود تحالف سعودي قطري للاستحواذ على ليفربول

ورغم أن المهاجم السعودي السابق أكد وجود هذه الشراكة السعودية القطرية خلال حواره في برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور، إلا أن لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.

يذكر أن رجل الأعمال الأميركي تيد بولي اشترى نادي تشيلسي قبل عدة أشهر مقابل حوالي 4.9 مليار دولار.