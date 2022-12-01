العويران يؤكد توقيع رونالدو للنصر السعودي

أكد أسطورة كرة القدم السعودية سعيد العويران أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقع بالفعل على عقد انتقاله إلى صفوف النصر.

ورحل الهداف البالغ من العمر 37 عاماً عن مانشستر يونايتد بعد إنهاء عقده بالتراضي قبل أيام من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ماذا قال العويران عن انتقال رونالدو إلى النصر؟

شدد مهاجم "الأخضر" السابق الذي سجل هدفاً تاريخياً في شباك بلجيكا خلال مونديال الولايات المتحدة عام 1994 في تصريحات لقناة "المحور" المصرية: "معلوماتي تشير إلى أن كريستيانو وقع للنصر.

"أرى أن مبلغ 200 مليون يورو مبالغ فيه، أستطيع شراء نادٍ كامل بمثل هذا المبلغ".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن "الدون" وافق على الانتقال إلى النادي السعودي في صفقة تمتد لموسمين ونصف سيتقاضى بموجبها قرابة 200 مليون يورو سنوياً.