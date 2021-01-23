الغموض يحيط بمصير فاران مع ريال مدريد

أكد فابريتسيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عدم وضوح مستقبل المدافع رافاييل فاران مع ريال مدريد.

وأثار رومانو الجدل بعد أن أكد عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى ريال مدريد حتى الآن، حول تجديد عقد الفرنسي الذي ينتهي بعد موسمين.

وقال رومانو: “في الموسم المقبل، سيتبقى على نهاية عقد فاران مع ريال مدريد موسم واحد فقط.

“قام اللاعب بتغيير وكيل أعماله قبل بضعة أشهر، سيتعين علينا الانتظار بضعة أشهر لفهم ما سيحدث، مستقبله غير واضح في الوقت الحالي”.

وتابع: “لكي أكون واضحاً، أنا لا أقول أنه سيغادر، لكن سيكون 2022 عاماً كبيراً ومهماً لريال مدريد”.

وغاب فاران عن خسارة ريال مدريد المفاجئة أمام ديبورتيفو آلكويانو، في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.