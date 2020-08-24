الغموض يحيط بمصير ميسي مع برشلونة

يكتنف الغموض مستقبل ليونيل ميسي قائد برشلونة، لكن صاحب الـ 33 عاماً لديه شرط جزائي ضخم في عقده، وهو ما يجعل رحيله غير مرجح.

ويمكن لبرشلونة أن يخفض المبلغ وكن لا يمكن أن يظهر أنه يريد رحيل أحد أهم لاعبي النادي.

عندما التقى الأرجنتيني مع رونالد كومان الخميس الماضي، قال اللاعب للمدرب الجديد أنه يرى نفسه أكثر خارج الفريق، ليشعر عالم كرة القدم أن ما لا يمكن تصوره قد يحدث بالفعل.

ورغم الاختلافات الكبيرة مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، بدا أن ميسي متجه لاستكمال مسيرته في برشلونة. لا يمكن لبارتوميو أن يسمح لنفسه بالظهور بشكل شرير وأن يظهر ميسي كضحية.

في المقابل، يرغب ميسي أن يظل الضغط مسلطاً على بارتوميو، الذي قاوم حتى الآن كل الدعوات التي طالبته بالاستقالة.

شكاوى ميسي المستمرة موثقة بشكل جيد، حيث لام إدارة النادي الحالية على بيع صديقه نيمار لباريس سان جيرمان، والفشل في إعادة بناء فريق لائق بالأموال، والاختيارات السيئة للمدربين والمديرين الرياضيين من بين أخطاء أخرى.

وعندما ذكرت صحيفة “إسبورتي إنتيراتيفو” أن ميسي أبلغ مجلس إدارة برشلونة بأنه يريد الرحيل، كان من الملاحظ أنه لا يمكن إنكار ما هو قادم.

ولا تلوح في الأفق نهاية وشيكة لهذه الأزمة قبل عودة لاعبي برشلونة للتدريبات.

وتبدو فرق باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي مرشحة لضم "ليو".