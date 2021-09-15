تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

انتهت منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء، وباتت هوية الفرق الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي معروفة، فمن هي الفرق التي ستنافس على المجد الآسيوي؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي

تأهل الهلال إلى الدور القادم بعد تخطي عقبة استقلال طهران الإيراني بهدفين دون رد.

ناغويا غرامبوس الياباني

بلغ اليابانيون ربع النهائي بعد الفوز على دايغو الكوري الجنوبي بنتيجة 4-2.

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

خطف الكوريون بطاقة العبور بعد اللجوء لركلات الترجيح أمام كاواساكي فرونتال الياباني (3-2).

بيرسيبوليس الإيراني

حقق الفريق الإيراني الفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بهدفٍ يتيم.

النصر السعودي

توج السعوديون أداءهم المقنع بفوز ثمين على تركتور سازي تبريز الإيراني بنتيجة 1-0.

الوحدة الإماراتي

تغلب الوحدة على مواطنه الشارقة بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما بهدف لمثله خلال الزمن الأصلي.

جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي

تخطى الفريق الكوري عقبة بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلاندي بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1 في الزمن الأصلي.

بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي

تغلب الكوريون على سيريزو أوساكا الياباني بهدفٍ دون رد.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا (دور الثمانية)

تقام القرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا غداً الجمعة.

وستكون القرعة غير موجهة، مما يعني احتمالية لقاء فريقين من نفس الدولة.

وتقام الأدوار النهائية بنظام التجمع ومن جولة واحدة، حيث تستضيف الرياض مباراتي ربع ونصف النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر القادم، على أن يقام النهائي في 23 نوفمبر المقبل.