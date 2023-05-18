الفيفا يميط اللثام عن شعار كأس العالم 2026 (صور)

البوابة – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا مساء يوم الأربعاء 17 مايو عن شكل وتصميم شعار كأس العالم فيفا 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكان الفيفا قد أفصح عن تفاصيل الشعار الخاص بمونديال 2026 خلال حدث في لوس أنجلوس، وهي من ضمن المدن الـ16 التي ستستضيف مباريات كأس العالم القادم في أمريكا الشمالية.

نظرة عامة على شعار كأس العالم 2026

من أبرز التفاصيل الخاصة بشعار كأس العالم 2026 هو احتواؤه على رقم 26 في الخلفية بخط أبيض عريض ويأتي أمامه بوضوح كأس العالم بشكله الحقيقي وكلمة فيفا في الأسفل.

المصدر: Sportslogos

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وعلق رئيس اتحاد الفيفا جياني إنفانتينو خلال هذه المناسبة وقال: "هذه البطولة ستكون خيالية، ستقلب الأمور رأسًا على عقب في الدول الثلاث التي ستستضيف البطولة".

المصدر: Sportslogos

من ناحية أخرى، فإن كل مدينة مستضيفة للمونديال سيكون لديها الشعار الخاص بها حسب ما يجسد ثقافتها وتراثها المشهور عالميًا، فوفقًا لفيفا ستستضيف كل مدينة من المدن الـ16 حدثًا يوم الخميس 18 مايو للكشف عن شعارها الخاص بها وبأفراد المدينة.

ومع رفع عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 48 فريق، و32 فريق في مرحلة الإقصاء بمجموع 104 مباراة، فإن اتحاد الفيفا يتوقع أن يكون كأس العالم 2026 أضخم حدث رياضي في التاريخ، والذي سينطلق في حزيران 2026 وينتهي 19 تموز من نفس العام.