القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019

توج أكرم عفيف، نجم السد ومنتخب قطر، بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2019، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي أقيم في هونغ كونغ.

ويعد عفيف ثالث لاعب قطري في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا بعد خلفان إبراهيم عام 2006 وعبد الكريم حسن عام 2018.

وتنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند والمدافع الياباني تومواكي ماكينو، وعفيف.

وساهم عفيف في فوز نادي السد بلقب الدوري القطري للمرة 14 في تاريخه، حيث سجل 26 هدفاً وصنع 15 هدف، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفي دوري أبطال آسيا 2019، سجل القطري خمسة أهداف، ليقود السد إلى بلوغ نصف النهائي قبل أن يخسر أمام الهلال السعودي بواقع 5-6 في مجموع المباراتين.

وتألق عفيف، من خلال قيادته المنتخب القطري للفوز بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث صنع 10 أهداف، وهو الرقم الأعلى للاعب في تاريخ البطولة.