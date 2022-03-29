نستعرض تالياً القنوات الناقلة لمواجهة منتخب مصر ومستضيفه السنغالي اليوم الثلاثاء في داكار في إياب التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي يستضيفها قطر نهاية العام الجاري.

وانتهت مواجهة الذهاب بين العملاقين الإفريقيين بفوز الفراعنة بهدفٍ نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

سيتم بث مباراة الفريقين عبر قنوات ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2، وأون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2.

معلقو مباراة مصر والسنغال

سيعلق على المواجهة كلٌ من مدحت شلبي، وحاتم بطيشة، ومحمد الكواليني، ومؤمن حسن، وفهد العتيبي.

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام المباراة بين منتخبي مصر والسنغالي فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة، أي الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.