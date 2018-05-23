القوة الجوية والجزيرة في مواجهتين ناريتين

أوقعت قرعة نصف نهائي المناطق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2018 فريق بينغالورو الهندي (وصيف حامل اللقب) في مواجهة التين عسير التركماني.

وجرى سحب القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسحبت أيضاً قرعة نهائي منطقة غرب آسيا بين الجزيرة الأردني والقوة الجوية العراقي لتحديد أي من الفريقين سيستضيف مباراة الذهاب.

فيما يلي الجدول:

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وأعلن الاتحاد الاسيوي عن إقامة إياب نهائي المنطقة الغربية بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي.

وأقيم ذات الأمر أيضاً لمنطقة آسيان، من أجل تحديد مكان إقامة مباراة الذهاب ومباراة الإياب:

1 آب: سيريز نيغروس (الفلبين) - هوم يونايتد (سنغافورة)

8 آب: هوم يونايتد (سنغافورة) - سيريز نيغروس (الفلبين)

ويقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2018 في 28 تشرين الأول القادم، علماً بأن النهائي هذا العام سيقام على أرض بطل منطقة غرب آسيا.