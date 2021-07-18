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الكأس الذهبية: قطر تسحق غرينادا برباعيةٍ نظيفة

منشور 18 تمّوز / يوليو 2021 - 06:54
قطر تكتسح غرينادا
قطر تكتسح غرينادا

حقق منتخب قطر انتصاره الأول في مشاركته الأولى في بطولة كونكاكاف الكأس الذهبية وهزم نظيره الغرينادي برباعيةٍ دون رد على ملعب بي بي في آي كومباس لحساب المجموعة الرابعة.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من عبد العزيز حاتم محمد عبد الله (11)، وأكرم حسن عفيف (22)، ومحمد مونتاري (36)، والمعز علي عبد الله (46).

ورفع العنابي بالتالي رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن منتخب هندوراس المتصدر.

في المقابل، بقي رصيد منتخب غرينادا خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ويلاقي المنتخب القطري في المواجهة الثالثة والأخيرة غريمه الهندوراسي لتحديد متصدر وثاني المجموعة يوم الأربعاء القادم.

وتعادل القطريون في المباراة الأولى مع منتخب بنما بنتيجة 3-3.

ترتيب مجموعة قطر الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

  • هندوراس 6 نقاط
  • قطر 4 نقاط
  • بنما نقطة واحدة
  • غرينادا دون نقاط

كلمات دالة:منتخب قطرمنتخب غرينادابطولة كونكاكاف الكأس الذهبيةالكأس الذهبيةالمعز عليأكرم عفيف

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