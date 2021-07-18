الكأس الذهبية: قطر تسحق غرينادا برباعيةٍ نظيفة

حقق منتخب قطر انتصاره الأول في مشاركته الأولى في بطولة كونكاكاف الكأس الذهبية وهزم نظيره الغرينادي برباعيةٍ دون رد على ملعب بي بي في آي كومباس لحساب المجموعة الرابعة.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من عبد العزيز حاتم محمد عبد الله (11)، وأكرم حسن عفيف (22)، ومحمد مونتاري (36)، والمعز علي عبد الله (46).

ورفع العنابي بالتالي رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن منتخب هندوراس المتصدر.

في المقابل، بقي رصيد منتخب غرينادا خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ويلاقي المنتخب القطري في المواجهة الثالثة والأخيرة غريمه الهندوراسي لتحديد متصدر وثاني المجموعة يوم الأربعاء القادم.

وتعادل القطريون في المباراة الأولى مع منتخب بنما بنتيجة 3-3.

ترتيب مجموعة قطر الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية: