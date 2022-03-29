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الكاميرون تحطم قلوب الجزائريين وتتأهل لنهائيات كأس العالم 2022

منشور 29 آذار / مارس 2022 - 10:35
منتخب الكاميرون يتأهل إلى مونديال قطر
منتخب الكاميرون يتأهل إلى مونديال قطر

حطم منتخب الكاميرون قلوب الجزائريين بتحقيق فوزٍ في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي بهدفين لهدف منحه بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخبان قد التقيا في ذهاب التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة للمونديال على أرض الكاميرونيين قبل عدة أيام في مواجهة أنهاها منتخب الجزائر لمصلحته بهدفٍ نظيف.

لكن لقاء الإياب الذي شهده ملعب مصطفى تشاكر شهد أحداثاً دراماتيكية بعدما تقدم الضيوف بهدفٍ في الدقيقة 22 حمل توقيع إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

وانتهت التسعين دقيقة بالتالي بتعادل الفريقين بمجموع مواجتهي الذهاب والإياب ليحتكما لشوطين إضافيين.

في الدقيقة 118، سجل أحمد طوبا للخضر الذين باتوا سينتزعون بطاقة التأهل.

لكن كارل توكو إكامبي كان له رأي آخر حين سجل هدف تأهل الكاميرونيين في الدقيقة 120+4 محطماً آمال الجزائرييين والمدرب جمال بلماضي الذي انهار وسقط أرضاً بعد المباراة من وقع الصدمة.

الكاميرون تنتزع بطاقة التأهل
بلماضي مدرب الجزائر يتحسر على ضياع التأهل
كلمات دالة:منتخب الكاميرونمنتخب الجزائرتصفيات كأس العالم 2022

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