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الكشف عن إمكانية مشاركة ميسي في أولمبياد طوكيو

منشور 25 نيسان / أبريل 2021 - 10:36
صورة أرشيفية لأغويرو وميسي خلال مشاركتهما الأولمبية عام 2008 في بكين
صورة أرشيفية لأغويرو وميسي خلال مشاركتهما الأولمبية عام 2008 في بكين

تحدث فيرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي عن استدعاء ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة.

وقال باتيستا في تصريحات لبرنامج "الماتش" المصري: "لم يحدث أي تواصل مع ليونيل ميسي حتى الآن.

"تنتظر ميسي بطولة كوبا أميركا، سيكون أمر مشاركته في كوبا أميركا والأولمبياد مرهقاً جداً له بالتأكيد، وحتى الآن لم نقرر ضمه.

"نفس الأمر ينطبق على أغويرو، هو متاح للمشاركة مع المنتخب الأول، هناك منافسة قوية بين اللاعبين في كل مركز، والمنتخب الأول لديه بطولة كوبا أميركا".

واختتم باتيستا تصريحاته "الأولوية بالتأكيد للمنتخب الأول، سيتم التنسيق قريباً مع جهازه الفني قبل اختيار القائمة الأولمبية النهائية".

يذكر أن ميسي وأغويرو قادا منتخب الأرجنتين لذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد بكين 2008.

كلمات دالة:منتخب الأرجنتين الأولمبيليونيل ميسيسيرجيو أغويروأولمبياد طوكيو

Via SyndiGate.info


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