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الكشف عن الراتب الذي سيمنحه ريال مدريد لآلابا

منشور 03 أيّار / مايو 2021 - 09:39
ديفيد آلابا
ديفيد آلابا

كشف تقرير إسباني، أمس الأحد، تفاصيل صفقة انتقال ديفيد آلابا، ظهير بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وأعلن الدولي النمساوي منذ فترة عزمه الرحيل عن النادي البافاري بمجرد انتهاء عقده خلال الصيف.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن آلابا لم يوقع مع ريال مدريد بعد، لكن هنالك اتفاقاً نهائياً يقضي بانتقاله إلى النادي الملكي.

وأشارت إلى أن موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة سيحدد بالاتفاق بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وأوضحت أن آلابا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو مع ريال مدريد.

وذكرت أن سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، طلب الحصول على نفس راتب آلابا في العقد الجديد، لكن النادي طلب من المدافع الإسباني تخفيض راتبه.

كلمات دالة:ديفيد آلابابايرن ميونيخريال مدريد

Via SyndiGate.info


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