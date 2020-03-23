الكشف عن تفاصيل خطة مبابي للانتقال إلى ريال مدريد

من المتوقع أن يتأثر سوق الانتقالات المقبل جراء توقف الدوريات الأوروبية والمنافسات الرياضية في العالم حالياً، بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة مع إمكانية استئناف البطولات خلال فصل الصيف، أي بعد استقرار الأوضاع الصحية.

وقد يتأثر مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان جراء هذا التوقف، بعدما كان مرشحاً للانتقال إلى ريال مدريد نهاية هذا الموسم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن استراتيجية الفرنسي الشاب حول مستقبله تغيرت جراء التطورات الجارية في العالم، بعدما كانت خطته السابقة هي الانتقال إلى الملكي بعد بطولة يورو 2020، التي تأجلت إلى عام 2021.

وأضافت الصحيفة المدريدية، أن مبابي اجتمع بوالده ووضعا خطة جديدة من أجل الانتقال إلى ريال مدريد، تقضي بالاستمرار مع باريس سان جيرمان لموسم آخر، على أن يكون الانتقال إلى إسبانيا بعد بطولة يورو صيف العام القادم.

حينها، سيبقى على عقد الفرنسي المتألق موسم واحد فقط، مما يعني أنه سيضغط من موقع قوة على إدارة النادي الباريسي من أجل تسهيل عملية انتقاله.

وأكدت الصحيفة كذلك أن إدارة باريس سان جيرمان لن تقف مكتوفة الأيدي، إذ ستستعى لإغراء النجم الشاب من أجل تمديد عقده، مع استعدادها للتفريط بنيمار، حتى يصبح مبابي النجم الأول في الفريق.