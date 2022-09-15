الكشف عن حكم قمة ريال مدريد وأتلتيكو

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة القمة المرتقبة بين ريال مدريد ومستضيفه أتلتيكو يوم الأحد القادم.

ويلتقي الغريمان مرة جديدة في ديربي العاصمة على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو في أبرز مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

ويحتل ريال بطل أوروبا صدارة الترتيب العام برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع بفارق 5 نقاط.

من هو الحكم الذي سيقود لقاء ريال مدريد وأتلتيكو؟

سيتولى خوسيه لويس مونويرا مونتيرو إدارة المباراة المرتقبة التي ستجمع الغريمين الأزليين في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد القادم.

يذكر أنه سبق لمونتيرو تحكيم 8 مباريات سابقة لريال مدريد، حقق الفريق الملكي الفوز في 7 منها، وخسر واحدة.