الكشف عن خطة تعاقدات ريال مدريد في خط الهجوم

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية عبر الصحفي المشهور توماس رونسيرو بأن مشروع خط هجوم ريال مدريد يطبخ على نار هادئة، بالتعاقد مع الثنائي المميز كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند لتكوين خط هجوم جديد سيعرف بأسم “MHH ” إلى جانب إيدين هازارد.

ومن المعروف عن ريال مدريد أنه لطالما تعاقد مع العناصر المميزة في خط الهجوم، لتكوين خط ناري مكون من ثلاثة لاعبين، بدأ مع جيل إيميليو بوتراغينو، وكان آخرهم ثلاثية كريم بنزيمة، وكريستيانو رونالدو، وغاريل بايل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال يستعد لتكوين ثلاثية أخرى ستقوده لفترة ليست بالقصيرة، بالنظر إلى أعمار اللاعبين الحالية.

وأكملت الصحيفة أن النادي كان يستعد للتعاقد مع أهدافه الرئيسية خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا، تعني أنه بات من حكم المستحيل التعاقد مع مبابي وهالاند هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن صيف عام 2021 سيشهد بنسبة كبيرة تعاقد ريال مدريد مع الثنائي لينضما إلى هازارد لتكوين الثلاثي المنتظر.

وأشار التقرير إلى أن معدل أعمال الثلاثي هازارد، ومبابي، وهالاند عندما ينضم الثنائي صيف العام المقبل سيكون 24.3، وسينضم لمبابي وهالاند النجم فينيسيوس جونيور عندما يرحل هازارد، مما يعني أن ريال مدريد يشكل فريقاً شاباً للمستقبل.