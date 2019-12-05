الكشف عن سبب فشل انتقال بن سبعيني لأتلتيكو مدريد

يخوض النجم رامي بن سبعيني موسمه الأول في الدوري الألماني بعد وصوله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لبوروسيا مونشنغلادباخ مقابل 10 ملايين يورو قادماً من رين، وذلك عقب تألقه في بطولة أمم إفريقيا ومساهمته بفوز منتخب الجزائر باللقب القاري بعد غياب دام 29 عاماً.

وكان من الممكن أن يشهد سيناريو مستقبل بن سبعيني، تحولاً آخر لو نجح المساعد السابق في الطاقم التدريبي لنادي رين والكشاف الفرنسي، إيريك أولهاتس في نقله لأتلتيكو مدريد.

وتحدث أولهاتس خلال حلوله ضيفاً على برنامج "لي فيستيار" الذي تبثه قناة "آر إم سي" الفرنسية عن كواليس كثيرة يتحدث فيها عن عمله ككشاف في أتلتيكو مدريد، وأسماء اللاعبين الذين أراد ضمهم الروخيبلانكوس، لكن تعذر ذلك لأسباب أخرى.

وقال أولهاتس في تصريحاته: "هناك لاعبون كثر تألقوا الموسم الماضي وكنت أهم بنقلهم إلى أتلتيكو مدريد، مثل نيكولاس بيبي الذي انضم لآرسنال وكذلك الظهير الأيسر رامي بن سبعيني، هذه الأسماء وضعتها كأولوية، لكن يجب أن تعرفوا أني لست الشخص الذي يتخذ القرار النهائي في النادي".

ومعروف عن أولهاتس أنه مكتشف نجم برشلونة الحالي أنتوان غريزمان، حيث كان وراء نقله إلى الدوري الإسباني وريال سوسييداد عام 2009 قبل أن يساهم كذلك في نقله إلى أتلتيكو مدريد عام 2014.