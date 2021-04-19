الكشف عن مصدر تمويل دوري السوبر الأوروبي

قال مصرف جاي بي مورغان، اليوم الاثنين، أنه سيمول دوري السوبر الأوروبي الجديد.

يأتي هذا الإعلان بعدما أعلن 12 نادياً كبيراً في أوروبا، أمس الأحد، إطلاق دوري السوبر الانفصالي، بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وجاي بي مورغان، بنك أميركي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية، وهو أكبر مصرف في الولايات المتحدة، مع إجمالي أصول الولايات المتحدة 2.515 تريليون دولار، كما يعد المزود الرئيسي للخدمات المالية، استناداً إلى ترتيب مجلة "فوربس"، وهو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد بياناً موحداً للأندية الـ 12، جاء فيه: «الأندية المؤسسة هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، توتنهام.

«ستتم دعوة 3 أندية أخرى للانضمام، قبل الموسم الافتتاحي الذي سيبدأ في أقرب وقت ممكن، ونوه نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 نادياً، وهي 15 نادياً مؤسساً و5 أخرى، يتم تصنيفها سنوياً بناء على أداء الموسم السابق، ستواصل جميع الأندية المنافسة في دورياتها المحلية.

«سيبدأ الموسم في أغسطس بمشاركة الأندية في مجموعتين، كل واحدة تضم 10 فرق، وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، بحيث يتأهل أول 3 مراكز من كل مجموعة تلقائياً لربع النهائي، بينما تخوض الفرق أصحاب المركزين الرابع والخامس مواجهة إضافية، ذهاباً وإياباً.

«النهائي سيكون من مباراة واحدة فقط على ملعب محايد».