الكشف عن موعد فحص ماني الطبي مع بايرن ميونيخ

قالت "شبكة سكاي سبورتس" اليوم السبت أن النجم السنغالي ساديو ماني هداف ليفربول سيخضع لفحص طبي تمهيداً لانتقاله إلى بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل.

وكشفت تقارير خلال الساعات الماضية أن الناديين اتفقا على انتقال صاحب الـ 30 عاماً مقابل حوالي 32 مليون يورو في عقدٍ لمدة 3 مواسم، إضافة لمتغيرات قد ترفع قيمة الصفقة بنحو 9 ملايين يورو أخرى.

بدوره، رفض بطل ألمانيا التعليق حول آخر التطورات.

وكان ماني قد شكك مؤخراً باستمراره مع ليفربول، وضاعف من هذه الشكوك إتمام التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني الشاب داروين نونيز من بنفيكا.

بدوره، يسعى بايرن ميونيخ لإيجاد بديل لنجمه المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الراغب بالانتقال إلى برشلونة رغم بقاء موسم على العقد الذي يربط الطرفين.