الكشف عن وجهة باولو ديبالا المفضلة

باتت رحلة النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس في طريقها للانتهاء بحلول الصيف القادم بحكم وصوله لنهاية عقده.

وبما أن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق يناسبهما، أصبح رحيل المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً عن ملعب آليانز شبه مؤكد.

ويمكن للأرجنتيني التفاوض مع أي طرف مهتم بخدماته والتوقيع على عقد مبدئي كونه يقضي الأشهر الأخيرة من اتفاقه الحالي مع يوفي.

وارتبط اسم ديبالا بالعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا خلال الأسابيع الماضية مثل مانشستر سيتي وبرشلونة وإنتر ميلان وآرسنال وتوتنهام وغيرها.

لكن لاعب باليرمو السابق يفضل وجهة معينة وفقاً لموقع "فوت ميركاتو"، وهي باريس سان جيرمان.

وسيخسر النادي الفرنسي خدمات هدافه كيليان مبابي خلال الصيف لوصول عقده إلى نهايته أيضاً.

وسيبحث الباريسيون عن بديل مناسب خلال الصيف ربما يكون ديبالا الذي يعد مهاجماً مميزاً رغم كثرة إصاباته.

واعتاد باريس سان جيرمان على الإنفاق ببذخ في سوق الانتقالات ومن الممكن أن يتقدم بعرضٍ مغرٍ من حيث الأجور لهداف يوفنتوس الذي سيحصل على خدماته مجاناً.