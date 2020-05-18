"الكفة متساوية" بين صلاح وميسي ورونالدو

ألقى تقرير إنجليزي مطول الضوء على النجم محمد صلاح والحركة النشطة الأخيرة له في سوق الإعلانات وخاصة العام الماضي وهي ما وضعت النجم المصري في مصاف أفضل لاعبي العالم رفقة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، من حيث القيمة السوقية من كثرة الإعلانات وتهافت الرعاة عليه كونه واحداً من أكثر 100 شخصية أكثر تأثيراً في العالم، كما ظهر ضمن قائمة أكثر 100 رياضي دخلاً في العالم عبر مجلة "فوربس".

يذكر أن صلاح كشف عن موهبة جديدة له في آخر إعلاناته لشركة "موبيل" عندما قام بغناء "الراب" الشعبي وهو ما أثار الكثير من الجدل عن موهبة جديدة للنجم المصري.

وجاء في تقرير لموقع “ليفربول إيكو” المقرب من ليفربول تأكيد على أن صلاح أصبح في مصاف ميسي ورونالدو على مستوى المعلنين الذين يستعينون به في الأشهر الأخيرة.

وعاد السبب إلى ذلك في نجومية اللاعب إلى شعبية المصري الكبيرة حيث يمتلك أكثر من 38 مليون متابعاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وأقل منشور يخرج منه يصل لمليون إعجاب.

وقال الموقع الإنجليزي: “يحصل محمد صلاح على الكثير من الدعم من قبل جماهير كرة القدم المصرية، والعربية والإفريقية أيضاً، بالإضافة لجماهير ليفربول حول العالم، وكل ذلك يسهم بشكل واضح في ارتفاع قيمته التسويقية بالنسبة للمعلنين، كل ذلك بعيداً عن المستويات الجيدة التي يقدمها في الملاعب، إذ أنه يواصل قيادة ليفربول لأفضل النتائج منذ انتقاله إليه في 2017”.

ثم ألقى الموقع الضوء على الشركات الإعلانية الذي يتعاقد معها النجم المصري بداية من شركة التجهيزات الرياضية "أديداس" مروراً بشركة المشروبات الغازية "بيبسي" وشركات الهواتف والاتصالات مثل "أوبو" و"فودافون"، وغيرها من الشركات الخاصة بالنقل والشهر مثل "دي إتش إل"، كل هذه الأسماء

وغيرها تضع صلاح في خانة خاصة للغاية لا يصل لها الكثير من النجوم.

وقال الموقع أن صلاح اقتحم قائمة أكثر الرياضيين دخلاً في العالم بجميع هذه الاتفاقات وعقود الرعاية التي وقعها في الأشهر الماضية، وأصبح بجوار أمثال رونالدو وميسي، وساهمت هذه الشهرة في مرافقة النجم المصري لميسي في العديد من الإعلانات لشركة بيبسي، وأكدت أن علاقة صلاح مع بيبسي من قبل حتى أن يحترف خارج مصر أو يلعب للفريق الأول للمقاولون العرب، فبداية النجم المصري كانت عن طريق دوري المدارس الذي كانت

ترعاه شركة المشروبات الغازية، كما أن صلاح هو شريك ميسي في قيادة الوجوه الإعلانية لشركة "أديداس" وبجوارهما باولو ديبالا وبول وبوغبا وغيرهم من النجوم.