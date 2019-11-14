الكويت تكتسح تايبيه بتسعة أهداف دون رد

حقق منتخب الكويت الفوز على نظيره منتخب الصين تايبيه، بتسعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

تقدم يوسف السلمان بالهدف الأول في الدقيقة 22، قبل أن يعزز زميله تقدم الأزرق بهدف في الدقيقة 41.

وتمكن مبارك الفنيني من إضافة الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني (49)، تبعه بدر المطوع بالرابع بعد 6 دقائق.

وسجل السلمان الهدف الخامس في الدقيقة 59، وأضاف فيصل الحربي السادس بعد 3 دقائق.

واستطاع شبيب الخالدي أن يسجل الهدف السابع في الدقيقة 73، فيما أضاف ويي تشوان تشين الهدف الثامن في الدقيقة 77.

وجاء الهدف التاسع والأخير عبر فيصل سعد عجب العازمي في الدقيقة 81.

بهذا الانتصار، رفع منتخب الكويت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، بينما بقي رصيد منتخب الصين تايبيه دون نقاط في المركز الخامس والأخير.