المبارك: نجاح مانشستر سيتي أثار كراهية الأندية الإنجليزية

أكد خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي وجود كراهية موجهة تجاه ناديه بسبب نجاحه خلال السنوات الأخيرة.

وقال المبارك في تصريحات نقلتها صحيفة «مانشستر إيفنينغ ستاندرد»: «الكراهية الموجهة إلى النادي نتيجة للنجاح الذي تحقق منذ تولي الشيخ منصور السلطة قبل 12 عاماً، لست متفاجئاً من ردة فعل البعض، علمتني كرة القدم الكثير وأحد أهم الأشياء التي تعلمتها ألا أتفاجأ أبداً.

«شيء واحد لم أفعله أبدًا وهو الحديث عما تفعله الأندية الأخرى، الأمر لا يخصني ولا يخص النادي، نحن أكبر من ذلك، يمكنهم قول ما يريدون، نركز على أعمالنا فقط، هناك أناس لا يحبوننا، وهناك أندية لا تحبنا، ولا نحمل ضغينة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ومستعدون لإعادة بناء علاقة جيدة مع يويفا».

وتعرض سيتي لانتقادات لاذعة بعد قرار المحكمة الرياضية (كاس) بتبرئته من خرق قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بيويفا، كما ألغت العقوبة الموقعة عليه بالحرمان من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين.

وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول، وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام، وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني من بين الأسماء التي وجهت الانتقادات إلى سيتي في أعقاب حكم محكمة التحكيم الرياضية.

وشعر مانشستر سيتي بخيبة أمل، بعد علمه بأن تسعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز طلبت من محكمة التحكيم الرياضية عدم رفع الحظر الأوروبي عنه.