المتأهلون لأولمبياد 2020 يضمنون المشاركة في 2021

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الجمعة، أن الرياضيين الذين تأهلوا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، سيحتفظون بحق المشاركة في الدورة التي تأجلت إلى العام القادم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية، عدم وجود أي تغيير في أعداد الرياضيين المقرر مشاركتهم في منافسات كل رياضة في الدورة القادمة.

وقال مسؤول في اللجنة الأولمبية الدولية «الرياضيون الذين تأهلوا للألعاب والذين يمثلون نسبة 57% من العدد الإجمالي سيحتفظون بأماكنهم في الدورة».

ومنذ ظهوره في الصين آواخر العام الماضي، تسبب الفيروس سريع الانتشار في إلغاء وتأجيل معظم الأنشطة والأحداث الرياضية حول العالم.

وتسبب الفيروس في إلغاء الكثير من التصفيات الأولمبية حول العالم، كما حرم العديد من الرياضيين من التدرب بصورة مناسبة في ظل القيود المفروضة لاحتواء العدوى.