المغرب تتفوق على غانا في كأس الأمم الإفريقية بهدف نظيف

حقق منتخب المغرب فوزاً ثميناً على نظيره الغاني بهدفٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب أحمد أهيدجو لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق سفيان بوفال في الدقيقة 83.

ورفع منتخب المغرب رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد غريمه الغاني دون نقاط.

ضمن منافسات المجموعة الثانية، فاز منتخب السنغال على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف أيضاً حمل توقيع ساديو ماني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ولحساب المجموعة ذاتها، حقق منتخب غينيا انتصاراً بالنتيجة ذاتها على غريمه منتخب مالاوي جاء عن طريق إيسياغا سيلا في الدقيقة 35.