المغرب تهزم ليبيريا بهدفين نظيفين في تصفيات كأس إفريقيا

فاز منتخب المغرب على خصمه الليبيري بهدفين دون رد اليوم الاثنين في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء ضمن منافسات المجموعة الـ 11 من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويدين أسود الأطلسي بهذا الانتصار للنجمين فيصل فجر ويوسف النصيري اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين (56 من ركلة جزاء) و 58 على التوالي.

بهذا الانتصار، رفع منتخب المغرب رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ليحلق في صدارة المجموعة.

فيما بقي رصيد منتخب ليبيريا خالياً من النقاط من مباراة واحدة.