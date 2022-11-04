المغرب تواجه جورجياً ودياً في 17 نوفمبر استعداداً لكأس العالم

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن خوض منتخب المغرب مباراة ودية أمام نظيره الجورجي، يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري في الإمارات ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في العشرين من الشهر الحالي وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وتمثل مباراة جورجيا التجربة الودية الأخيرة لأسود الأطلسي قبل التوجه للدوحة لخوض مبارياته في المونديال ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

المغرب تفتتح مشواره المونديالي بمواجهة كرواتيا

وسيقص المنتخب المغربي مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب كرواتيا، وصيف بطل النسخة الماضية في روسيا 2018، في الثالث والعشرين من نوفمبر باستاد البيت، على أن يلاقي منتخب بلجيكا في السابع والعشرين من الشهر ذاته في المباراة الثانية بملعب الثمامة، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بلقاء منتخب كندا على الملعب ذاته في الأول من ديسمبر.

ويعتمد المغاربة على أحد كوادره الوطنية التدريبية وهو وليد الركراكي مدرب الدحيل القطري السابق.

ويعد الظهور المغربي في كأس العالم بقطر هو السادس بعد الظهور في نسخ 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.