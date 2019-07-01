المغرب وساحل العاج إلى دور الـ 16 من كأس إفريقيا

صعد منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار) لدور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا بانتصاره الكبير على نظيره الناميبي بأربعة أهداف لهدف، فيما حافظ منتخب المغرب على صدارة المجموعة بانتصاره الصعب والمتأخر على جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

قدم منتخب أسود الأطلس مباراة ممتازة أمام بافانا بافانا، وامتلكوا الكرة طوال الوقت وتعددت محاولاتهم الهجومية وفرصهم الخطيرة.

وقد حرمت العارضة أشرف حكيمي من هدف محقق بعد تسديدة قوية، فيما أهدر يوسف النصيري عدة فرص سهلة.

وفي اللحظات الأخيرة، استغل مبارك بوصوفة ارتباك دفاع جنوب إفريقيا داخل منطقة جزائه إثر تنفيذ البديل فيصل فجر لكرة ثابتة ليُسدد داخل المرمى مانحاً بلاده انتصاراً أكد صدارتها للمجموعة برصيد 9 نقاط.

وفي المباراة الثانية، نجح منتخب كوت ديفوار في تخطي عقبة ناميبيا والصعود للدور القادم بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 6 خلف المنتخب المغربي.

وأنهى الإيفواريون الشوط الأول لصالحهم بهدف أحرزه ماكس آلان جارديل، وأضاف جيوفروي سيري داي الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة الـ 58.

وأربك منتخب ناميبيا منافسه بإحرازه هدف تقليص الفارق بواسطة جوسلين كاماتوكا قبل 19 من النهاية، لكن ويلفريد زاها وماكسويل كورتي حسما الفوز للأفيال بهدفين خلال 5 دقائق.

بهاتين النتيجتين، صعد المنتخب المغربي في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط يليه كوت ديفوار برصيد 6، وتنتظر جنوب إفريقيا صراع أصحاب المركز الثالث بعدما تجمد رصيدها عند 3 نقاط، فيما خرجت ناميبيا من الدور الأول دون إحراز أي نقطة.