الملايين يترقبون نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عبر beIN Sports

أعلنت beIN SPORTS أنها ستبث نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي مباشرة وحصرياً لملايين المشاهدين والمشتركين عبر 23 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المحيط إلى الخليج.

وستكون أولى المحطات مع نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيشهد يوم الأربعاء، لقاء فريقين كبيرين من إنجلترا وإسبانيا وجهاً لوجه للتنافس على الكأس المنشودة.

نهائي الدوري الأوروبي

يسعى مانشستر يونايتد، بقيادة مديره أولي غونار سولشاير، للفوز بكأسه الثاني في الدوري الأوروبي واختتام موسمه في الصدارة، حيث يتمتع الشياطين الحمر بفرصة كبيرة للظفر بالكأس بوجود لاعبين مثل برونو فيرنانديش، وبول بوغبا، وماركوس راشفورد، وإيدينسون كافاني.

ولن يكون الكأس هدفاً سهلاً بالنسبة للشياطين الحمر، إذ يطمح فياريال، بقيادة خبير الدوري الأوروبي أوناي إيمري، للفوز بلقبه الأول على الإطلاق في يوروبا ليغ بعد الوصول إلى نصف النهائي أعوام 2004 و2011 و2016.

وفاز إيمري بهذه البطولة ثلاث مرات على التوالي مع إشبيلية، ووصل إلى النهائي مع آرسنال عام 2019.

وستستضيف ستوديوهات نهائي الدوري الأوروبي على beIN SPORTS ضيوفاً ورياضيين مميزين من بينهم لاعب مانشستر سيتي الهولندي السابق نايجل دي يونغ، ومدافع باريس سان جيرمان السابق ولاعب اسبانيول الفرنسي ديدييه دومي، وأسطورة كرة القدم المغربي يوسف شيبو، وأسطورة كرة القدم المصري هيثم فاروق، واللاعب والمدير العراقي السابق عدنان حمد.

وسيبث نهائي الدوري الأوروبي مباشرة وحصرياً يوم الأربعاء 26 مايو بدءاً من الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 Premium باللغة العربية وbeIN SPORTS 1 باللغة الإنجليزية، إضافة إلى قناة 4K المتطورة.

نهائي دوري أبطال أوروبا

يُعرف دوري أبطال أوروبا بكونه البطولة الأعرق لأندية كرة القدم على هذا الكوكب، وستشهد نسخة هذا العام منافسة مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين للفوز بأهم الكؤوس الأوروبية.

ويخوض سيتي، بقيادة بيب غوارديولا، أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، حيث يحظى بفرص عالية للفوز بالكأس هذا العام بوجود لاعبين مثل رحيم ستيرلينغ، وغابرييل جيزوس، وبيرناردو سيلفا، وكيفين دي بروينه، ورياض محرز.

وفاز مانشستر سيتي هذا الموسم بلقبي كأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى تشيلسي بقيادة المدرب توماس توخيل، للفوز بـ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على بايرن ميونيخ في 2012.

ومع أن النادي الغرب لندني يضم فريقاً شاباً قد يكون قليل الخبرة، إلا أنه واعد ومتعطش للمجد.

وستستضيف ستوديوهات نهائي أبطال أوروبا على beIN SPORTS ضيوفاً ورياضيين مميزين من بينهم أسطورة آرسنال الفرنسي آرسين فينغر، وأسطورة تشيلسي الفرنسي مارسيل دوسايي، والأسطورة الهولندي رود خوليت، وكذلك نجم مانشستر سيتي السابق نايجل دي يونغ. إضافة إلى نجوم beIN في الاستوديو الأسطورة المصري محمد أبو تريكة، والمحلل المتخصص في كرة القدم طارق الجلاهمة، والأسطورة التونسي طارق ذياب.

كما ستضم تغطية beIN SPORTS يوم السبت 29 مايو برامج حصرية خاصة بـ نهائي دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك الفيلم الوثائقي "نجوم دوري الأبطال 2021" الذي سيبث عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 Premium.

كما ستبث القناة الرياضية العالمية فيلماً وثائقياً حول النجوم العرب في النهائي النجمين العربيين حكيم زياش ورياض محرز عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إضافة إلى برنامج "العد التنازلي" مع آسيا عبد الله وهيثم فاروق عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيبث نهائي دوري أبطال أوروبا مباشرة وحصرياً يوم السبت 29 مايو بدءاً من الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 Premium باللغة العربية وbeIN SPORTS 1 باللغة الإنجليزية، إضافة إلى قناة 4K المتطورة.

وحول نهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا، قال دانكن والكينشو، مدير البرامج بالإنابة في beIN الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "كان موسم 2020-2021 استثنائياً وحافلاً باللحظات المميزة على beIN منذ البداية، ونحن في انتظار مزيد من الإثارة مع نهائيات الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، والتي ستعرض حصرياً ومباشرة على قنواتنا العربية والإنجليزية وقناتنا المتطورة بدقة 4K. وسنكون بعد ذلك مباشرة على موعد مع صيف رياضي بامتياز مع انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أمم أوروبا 2020، وبطولة كوبا أميركا 2021، وأولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون. فلا توجد تغطية تضاهي تلك التي تقدمها beIN."

وكانت مجموعة beIN الإعلامية قد أعلنت مؤخراً عن تمديد عرض التوفير المبكر حتى 31 مايو، والذي يتيح لمشتركي beIN فرصة مشاهدة أفضل البطولات الرياضية الحصرية المباشرة، بما في ذلك بطولة أمم أوروبا 2020، وبطولة كوبا أميركا 2021، وكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، وكأس العالم 2022 في قطر، وكذلك الحصول على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في باقة قمة.

لمزيد من المعلومات حول عروض beIN: www.bein.com/summer2021

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