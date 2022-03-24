الملحق الأوروبي: مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا والبرتغال تتجاوز تركيا

حقق منتخب مقدونيا الشمالية المفاجأة وأطاح بمستضيفه الإيطالي من الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه عليه بهدفٍ دون رد على ملعب رينزو باربيرا في صقلية.

ورغم سيطرة الآتزوري على مجريات المواجهة وتفنن لاعبيه في إهدار الفرص، لكنهم لم ينجحوا في زيارة شباك الضيوف.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 90+2 سدد أليكساندر ترايكوفسكي كرة مميزة من مسافة بعيدة على يمين الحارس جيانلويجي دوناروما حارماً أبطال أوروبا من المشاركة في العرس الكروي نهاية هذا العام.

البرتغال تتفوق على تركيا في الملحق الأوروبي

في مباراة أخرى ضمن الملحق الأوروبي، تغلب منتخب البرتغال على ضيفه التركي بثلاثة أهداف لهدف في ملعب دو دراغاو.

جاءت أهداف البرتغاليين عن طريق أوتافيو وديوغو جوتا وماتيوس نونيز في الدقائق 15 و 42 و 90 على التوالي.

وجاء هدف الأتراك الوحيد عبر بوراك يلماز في الدقيقة 65، علماً بأن اللاعب نفسه أهدر ركلة جزاء لبلاده بعد ذلك بعشرين دقيقة.

وسيلتقي المنتخبان المقدوني الشمالي والبرتغالي على أرض الأخير لتحديد هوية المتأهل للمونديال القطري يوم الاثنين القادم.

وفي مواجهة ثالثة، قاد النجم غاريث بيل منتخب ويلز للتأهل للمرحلة القادمة بعد فوز بلاده على منتخب النمسا بهدفين لهدف.

وسجل لاعب ريال مدريد الهدفين في الدقيقتين 25 و 51، فيما جاء هدف النمساويين الوحيد عبر بين ديفيس بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 64.

كما بلغ منتخب السويد الدور النهائي من الملحق الأوروبي بفوزه على ضيفه التشيكي بهدفٍ دون رد بعد التمديد.

حمل الهدف توقيع روبن كايسون في الدقيقة 110.