المواجهات الأخيرة ترجح كفة البرازيل على الأرجنتين

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم الموقعة المنتظرة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في المربع الذهبي لكوبا أميركا فجر الأربعاء، نظراً لما يضمه المنتخبان من مواهب وتاريخ زاخر بالإنجازات القارية والعالمية.

وعلى الرغم من تفوق التانغو في عدد مرات الفوز باللقب بواقع 14 تتويجاً مقابل 8 للبرازيل، إلا أن نظرة خاطفة إلى السجل التاريخي الحديث لمواجهات المنتخبين المباشرة يشير إلى أن الأمور ليست دائماً في صالح النجم ليونيل ميسي ومواطنيه.

فقد التقى المنتخبان وجهاً لوجه في كوبا أميركا 32 مرة، فازت الأرجنتين في 15 مباراة وخسرت 9 بينما حضر التعادل في 8 مناسبات. إلا أن النقطة المهمة هي أن المباريات الأخيرة للتانغو في البطولة لا تعطي مساحة كبيرة من التفاؤل الأربعاء المقبل.

آخر مرة التقى فيها المنتخبان كانت في نهائيات 2007، في فنزويلا. وكانت الغلبة للبرازيل بثلاثية نظيفة لجوليو بابتيستا وروبرتو آيالا وداني ألفيش.

وفي نهائي 2004، حسم السامبا اللقب بفوزه على التانغو بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، بتوقيع كل من كيلي غونزاليس وسيزار ديلغادو (الأرجنتين)، ولويزاو وأدريانو (البرازيل).

وفي باراغواي 1999، وتحديداً ربع النهائي، وضع خوان بابلو سورين الأرجنتين في المقدمة، لكن كتيبة المدرب فاندرلي لوكسمبورغو حسمت المباراة حينها بهدفي رونالدو وريفالدو.

أما بطولة 1993، فقد شهدت آخر ألقاب التانغو في هذه البطولة بعد التغلب على المكسيك على ملعب مونيمينتال في جواياكيل بين 2-1.