النصر السعودي يستهدف أليسون حارس ليفربول

وضعت إدارة النصر السعودي التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر نجم ليفربول على رأس أولوياتها، بحسب موقع "فوت ميركاتو".

وعانى "العالمي" من مشكلة في حراسة المرمى خلال الأشهر الماضية، إذ تعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا في صفقة مجانية صيف العام الماضي قبل أن يتعرض صاحب الـ 34 عاماً لإصابة أبعدته عن العديد من مباريات الفريق.

وضم النادي الحارس الأرجنتيني أوغوستين روسي مطلع العام على سبيل الإعارة لـ 6 أشهر كحلٍ مؤقت.

وتولى نواف العقيدي مهمة حماية العرين النصراوي في الآونة الأخيرة.

ومع استمرار غياب أوسبينا الذي يمتد عقده حتى صيف عام 2024، يبحث النادي السعودي عن حارس مرمى مميز يقود خطه الخلفي في قادم المواعيد.

وتوجهت الأنظار صوب أليسون الذي يرتبط بعقدٍ مع ليفربول حتى يونيو من عام 2027 والذي تبلغ قيمته حالياً نحو 35 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

ولا يفكر الريدز بالتخلي عن البرازيلي الذي يعتبر أحد أبرز لاعبيهم وأكثرهم حفاظاً على مستواه، لكن السعوديين يمنون النفس في إقناعه بالقدوم هذا الصيف.