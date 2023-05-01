النصر السعودي يعتزم التعاقد مع ظهير نادي مانشستر يونايتد

البوابة – يراقب حاليًا نادي النصر السعودي الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد اللاعب البرازيلي أليكس تيليس، بهدف التعاقد معه خلال سوق الانتقالات المقبل في الصيف.

ويلعب النجم البرازيلي في الوقت الحالي في صفوف نادي إشبيلية على سبيل الإعارة من الشياطين الحمر، حيث ساهم في وصول الفريق الإسباني إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023.

النصر السعودي يضع عينه على ظهير نادي مانشستر يونايتد

بحسب صحيفة "أس"، فإن أليكس تيليس سيعود إلى اليونايتد مع نهاية الموسم الحالي، لكن لن تطول مدة تواجده في مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، حيث أنه ليس ضمن خطط المدير الفني للفريق إيريك تين هاغ.

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وتشير التقارير إلى أن الوجهة المحتملة للاعب البرازيلي في هذه الحالة هي نادي النصر إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أن هناك اهتمام بالأمر من قبل الطرفين.

ومع ذلك، سيحتاج النصر السعودي إلى تقديم عرض مغرٍ للتعاقد مع اللاعب البرازيلي أليكس تيليس، حيث أن اللاعب يفضل البقاء في أوروبا ولكن يمكن إقناعه في حالة كان العرض مشجعًا للانتقال.