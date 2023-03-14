النصر يتخطى عقبة أبها ويبلغ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

البوابة - تأهل النصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه أبها بثلاثة أهداف لهدف مساء الثلاثاء في لقاء ربع النهائي الذي جمعهما على أرضية ملعب مرسول بارك.

تناوب على تسجيل أهداف "العالمي" كلٌ من سامي النجعي وعبد الله الخيبري ومحمد مران في الدقائق 1 و 21 و 49 على التوالي.

فيما جاء هدف الضيوف الوحيد عبر عبد الفتاح آدم في الدقيقة 69.

رونالدو يفشل في التسجيل رغم انتصار النصر

ولم يتمكن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو من ترك بصمته في هذا اللقاء ليعمل المدرب الفرنسي رودي غارسيا على استبداله في الدقائق الأخيرة.

وفي لقاء آخر ضمن الدور ربع النهائي، تفوق الوحدة على ضيفه الباطن بنتيجة 2-1.

وتستكمل مواجهات هذا الدور بلقاء الهلال مع ضيفه الباطن مساء اليوم.