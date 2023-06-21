النصر يغري بروزوفيتش بـ 20 مليون يورو سنوياً

يرغب نادي النصر السعودي في اجتذاب لاعب خط الوسط الكرواتي المتألق مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان، إلا أن عليه استثمار مبلغ إضافي إذا ما أراد جلبه.

وقالت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية أن إدارة النيراتزوري لن تسمح للاعب بالرحيل هذا الصيف بأقل من 25 مليون يورو، أي أكثر بـ 5 ملايين يورو مما يبدو النادي السعودي مستعداً لدفعه.

ويتطلع السعوديون لتأمين خدمات صاحب الثلاثين عاماً لثلاثة مواسم قادمة، على أن يتقاضى 20 مليون يورو كل عام، مما يعني زيادة كبيرة على الأجور التي يحصل عليها حالياً في ميلانو.

ويبدو بروزوفيتش مستعداً للموافقة على عرض النصر في ضربة موجعة لبرشلونة الساعي بدوره لاقتناصه.

ويبقى الآن التوصل لاتفاق مع إنتر حول قيمة الصفقة الكلية في ظل تمسك الإيطاليين بـ 25 مليون يورو نظير التخلي عن لاعب خط الوسط المؤثر الذي قاد الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي مؤخراً.

يذكر أن العلاقة بين إنتر والنجم الكرواتي ليست في أفضل أحوالها، مما يرجح رحيله عن ملعب سان سيرو رغم أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو من عام 2026.