النصر يقدم احتجاجاً ضد برسيبوليس بعد توديع آسيا

تقدمت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحق بيرسيبوليس الإيراني، بعد توديعه بطولة دوري أبطال آسيا.

وخسر النصر أمام بيرسبوليس بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، ليصل الفريق الإيراني إلى المباراة النهائية.

وأشار موقع "الرياضية" السعودي، إلى أن النصر تقدم باحتجاج رسمي بحجة عدم أهلية بعض لاعبي بيرسيبوليس للمشاركة في البطولة القارية.

وتستند المذكرة على مشاركة عدد من لاعبي برسيبوليس اللذين تم تسجيلهم قبل البطولة، بالرغم من أن الفريق لديه إيقاف من التسجيل من قبل لجنة فض المنازعات.

وحقق النصر إنجازاً غير مسبوق بوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بشكله الجديد لأول مرة في تاريخه، حيث لم ينجح في الوصول إلى هذا الدور من قبل.

يذكر أن النصر يمتلك فرصة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2021، بالرغم من خسارته أمام بيرسيبوليس، حيث اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً بتأهل بطل دوري أبطال آسيا 2020، بالإضافة إلى وصيفه والفائز من الخاسرين في نصف نهائي البطولة، إلى مونديال الأندية، الذي سيقام في الصين بمشاركة 24 نادياً.