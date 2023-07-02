النصر يوجه أنظاره صوب دي خيا

وجهت إدارة النصر السعودي أنظارها صوب الحارس الإسباني دافيد دي خيا نجم مانشستر يونايتد وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا سن" البريطانية.

وانتهى العقد ما بين الحارس البالغ من العمر 32 عاماً ويونايتد مطلع الشهر الجاري ليصبح الإسباني لاعباً حراً.

وكان نجم أتلتيكو مدريد السابق قريباً من التوقيع على اتفاق جديد مع الشياطين الحمر بأجور مخفضة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى هذه اللحظة.

هل سينتقل دي خيا إلى الدوري السعودي؟

وتتزامن حالة عدم الوضوح هذه مع اهتمام فعلي من العملاق السعودي بالحارس العملاق الذي دافع عن ألوان يونايتد منذ عام 2011.

ومثل النجم المخضرم الفريق الإنجليزي 545 مرة، وحافظ على نظافة شباكه في 190 مباراة منها.

يذكر أن الإسباني لعب إلى جانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي لمدة 18 شهراً حينما كان الثنائي في مانشستر يونايتد.