النصيري يمنح إشبيلية فوزاً مهماً على ليفانتي

تقدم إشبيلية إلى المركز الثالث مؤقتاً في الدوري الإسباني بعدما اقتنص انتصاراً ثميناً 1-0 من مستضيفه ليفانتي ضمن المرحلة 31 من المسابقة.

وارتفع رصيد إشبيلية، الذي واصل انتفاضته بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، إلى 67 نقطة في المركز الثالث من 32 مباراة، بفارق نقطتين أمام برشلونة، صاحب المركز الرابع، الذي خاض 30 لقاء فقط.

في المقابل، توقف رصيد ليفانتي، الذي نال خسارته الثالثة خلال مباريات الأربع الأخيرة في البطولة، عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقمص النجم يوسف النصيري دور البطولة في اللقاء، بتسجيل هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 53.