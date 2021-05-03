النني مرشح لتعويض صلاح في الأولمبياد

بدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وضع الاحتمالات وترتيب أوضاعه تحسباً لخسارة خدمات محمد صلاح في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو.

وما زال الغموض يشوب موقف هداف ليفربول رغم تمسك الجهاز الفني للمنتخب بضمه وموافقة اللاعب، إلا أن ناديه لم يرسل موافقة رسمية، خصوصاً أن البطولة تقام في وقت خارج فترة الأجندة الدولية.

وقالت تقارير أن غريب يتجه إلى ضم مدافع إضافي، بعدما استقر على ضم لاعب مدافع ضمن الثلاثي الكبير، وهو أحمد حجازي المحترف بصفوف اتحاد جدة، أما الثاني فمن المقرر أن يكون إما محمود حمدي (الونش) لاعب الزمالك أو أيمن أشرف لاعب الأهلي.

وتابعت: “الاتجاه الآخر لدى المدير الفني هو ضم لاعب وسط مدافع بدلاً من صلاح والمفاضلة هنا بين الثنائي محمد النني لاعب آرسنال وطارق حامد لاعب الزمالك”.

وأفاد مصدر بأن موقف حراسة المرمى في المنتخب خلال الأولمبياد غير محسوم حتى الآن، في ظل مطالبة بعض أفراد الجهاز الفني بعدم ضم حراس والاكتفاء بوجود محمد صبحي ومحمود جاد وعمر رضوان ومصطفى شوبير.

وأشار إلى أن الجهاز يدرس الاستفادة بمقعد الحارس في مركز آخر، حيث تسمح لوائح المسابقة بوجود حارسي مرمى في القائمة النهائية وآخر في قائمة البدلاء التي تضم حارساً و3 لاعبين.

وختم المصدر بأنه بحال عدم استدعاء حارس مرمى فوق السن، سيتم الاستعانة بلاعبين في خط الدفاع ولاعب وسط ارتكاز ليشكلوا قائمة الثلاثي الكبير.

وأكد غريب أن الوقت مبكر للحديث عن منح صلاح شارة القيادة بحال مشاركته مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، وقال: “الحديث عن منح صلاح شارة الكابتن سابق لآوانه.

“أعلن حسام البدري مدرب المنتخب الأول تنصيب صلاح قائداً لأنه يتواجد في المنتخب بالفعل، أما بالنسبة لنا فنحن لا نزال نبحث قرار مشاركة اللاعب من عدمها”.