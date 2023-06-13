الهلال السعودي يجتمع مع روميلو لوكاكو في باريس

قدم الهلال السعودي عرضًا لمهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو لينضم إلى مسلسل مفاجآت المملكة العربية السعودية هذا الصيف الذي بدأ بالتعاقد مع كريم بنزيما وانتقاله إلى الاتحاد.

وكان اللاعب الدولي البلجيكي قد أكمل فترة الإعارة لمدة موسم مع إنتر ميلان، وقد يعود إلى ناديه الأصلي تشيلسي خاصة بعد قدوم المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الذي يود إعطاؤه فرصة أخرى لإثبات نفسه في الدوري الإنجليزي.

الهلال السعودي يلتقي مع روميلو لوكاكو في باريس

وفقًا لموقع "The London Evening Standard"، فإن لوكاكو وصله عرض بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني في الموسم للانتقال إلى الهلال في المملكة العربية السعودية.

المهاجم البلجيكي الذي يتقاضي 11 مليون جنيه إسترليني حاليًا مع البلوز، كان قد اجتمع مع ممثلي نادي الهلال في العاصمة الفرنسية باريس، وأوضحت التقارير أن زميله في الفريق بيير إيميريك أوباميانغ في مفاوضات مع النادي السعودي للانتقال إلى هناك أيضًا.