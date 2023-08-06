الهلال السعودي يعرض على أوسيمين مليون يورو أسبوعيًا

قدم نادي الهلال السعودي عرضًا جديدًا لنجم الهجوم في نادي نابولي فيكتور أوسيمين، وذلك بعد أن رفض الدولي النيجيري عرضًا من النادي السعودي الشهر الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الزعيم الأزرق يواصل المحاولة للتعاقد مع أوسيمين من خلال عرض خيالي للاعب ومبلغ كبير سيتم دفعه للنادي الإيطالي في الصفقة هذا الصيف.

تفاصيل عرض الهلال السعودي للتعاقد مع فيكتور أوسيمين

وفقًا لتقارير الصحفي بن جايكوب على "CBS"، فإن الهلال السعودي لم يستسلم بعد في سعيه نحو التعاقد مع أوسيمين، وقدم عرضًا له يتضمن راتبًا يصل إلى مليون يورو بالأسبوع.

ويضيف الصحفي جايكوب أن النادي السعودي من الواضح أنه لا يزال يتطلع لاتمام صفقة من العيار الثقيل في الميركاتو الحالي بعد أن فشل في التعاقد مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي مؤخرًا.

من جهة أخرى، توضح التقارير أن نادي نابولي ليس لديه الرغبة بالتخلي عن المهاجم النيجيري في الوقت الحالي، وهناك مفاوضات ومحاولات للضغط من أجل إقناع أوسيمين بالبقاء هناك في الدوري الإيطالي.